Как сообщает Politeka.net, украинская балерина и судья шоу "Танців з зірками" Екатерина Кухар в интервью изданию "КП" рассказала о своих отношениях с Олей Поляковой и Melovin'ом (Костя Бочаров) после скандальных выходок на проекте. После эфиров танцевального шоу многие зрители уверенны, что у Кухар отношениях со многими звездами испорчены, так как она отпускала весьма критичные замечания участникам проекта.

Однако, Екатерина этот миф развеяла. По ее словам, и с Поляковой и Melovin'ом они хорошо общаются, и никаких обид нет.

"В первом сезоне я поставила двойку Оле Поляковой – тогда прямо был целый "шкандаль". И, естественно, все думали, что у нас будут ссоры. Но и с Олей Поляковой, и с Меловином у нас сейчас самые что ни на есть теплые отношения", - говорит Кухар.

По ее словам, и Костю, и Олю, и других звезд на проекте "Танці з зірками" объединяет тот факт, что все они прекрасно понимают специфику шоу и телевидения. "Мы работаем для зрителя, мы дарим зрителю красивую картинку, эмоцию и интерес", - отметила балерина.

Напомним, Кухар раскрыла, почему Дикусару не достался кубок "Танців з зірками": "Если вы внимательно посмотрите...".

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар рассказала, как почувствовала себя героиней фильма "Один дома": "Не могла найти себе место".

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