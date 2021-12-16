Як пише Politeka.net, танцівниця Олена Шоптенко, яка в останньому сезоні "Танців з зірками" повернулася на проект у новому амплуа, ставши головним хореографом шоу, є популярною українською блогеркою. У зірки сотні тисяч передплатників в Instagram, де вона ділиться багатьом цікавим.

На нових кадрах Олена похвалилася розкішною фігуркою в міні-шортах і сорочці, а після цього змінила наряд на червоний, виступаючи вже на сцені. Танці у відео вийшли дуже запальними і ефектними, адже Шоптенко є що показати.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Ну до чого ж талановита дівчинка Олена", " вогонь. Красуня. І від відео не відірватися)", "Оленка, ви богиня", " така красива. Красива піжама, колір, і плаття шикарне", "як завжди дивлюся на повторі, легка і креативна", "Прикольно", "оригінально придумано".

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