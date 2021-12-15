Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно з'явилася в сяючих коштовностях за досить велику суму, показала свою смачну вечерю.

Телеведуча Леся Нікітюк стала популярною ведучою і тепер часто знімається для різних реклам, шоу і проектів, передає Politeka.net. Цього разу артистка вирішила похвалитися своїм досить насиченим вечерею, який може собі дозволити.

Так, телеведуча вирішила показати, як насолоджується чорною ікрою, яка їй так сподобалася. Не так давно зірка також розповіла, що накупила досить багато смакоти і тепер не обмежуватиме себе під час їжі.

"Це коли зйомок немає, я випендрююся, що я господиня!» - пише Никитюк.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк побувала на виставці прикрас бренду "BVLGARI", де приміряла дорогі аксесуари.

Зокрема, телеведуча одягла на вказівний пальчик кільце за 1,5 мільйона гривень.

"Ну і як тепер заснути", - підписала кадри зірка.

У коментарях думки шанувальників про нові фото телеведучої розділилися: багато хто зробив Никитюк компліменти, але були і такі, хто писав про "переробленої" зовнішності Лесі.