Телеведуча Леся Нікітюк стала популярною ведучою і тепер часто знімається для різних реклам, шоу і проектів, передає Politeka.net. Цього разу артистка вирішила похвалитися своїм досить насиченим вечерею, який може собі дозволити.
Так, телеведуча вирішила показати, як насолоджується чорною ікрою, яка їй так сподобалася. Не так давно зірка також розповіла, що накупила досить багато смакоти і тепер не обмежуватиме себе під час їжі.
"Це коли зйомок немає, я випендрююся, що я господиня!» - пише Никитюк.
Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк побувала на виставці прикрас бренду "BVLGARI", де приміряла дорогі аксесуари.
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Зокрема, телеведуча одягла на вказівний пальчик кільце за 1,5 мільйона гривень.
"Ну і як тепер заснути", - підписала кадри зірка.
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Нагадаємо, що нова зірка "Маски" Ялинка змусила українців губитися в здогадах:"Єфросиніна або Леся Нікітюк".
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