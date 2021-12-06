Відома телеведуча і блогер Леся Нікітюк, яка вирушила у відпустку на африканський курорт, насмішила шанувальників несподіваними видами.

Як передає Politeka.net, в Instagram "Зірковий шлях" з'явилося відео, яке Нікітюк зняла в Капо-Верде. Вона позувала біля величезного кактуса, який нагадав їй одну з частин тіла. Нікітюк вдало пожартувала над рослиною, насмішивши українців.

"Трохи гумору не завадить. "Скільки живу, а на такій екскурсії ще не була», - пожартувала ведуча Леся Нікітюк",- підписали відео автори аккаунта.

У коментарях шанувальники залишили забавні відгуки, не обійшлося і без критики. Багатьом не сподобався жарт ведучої.

«У кого що болить", "Ну нічого собі, розмір все таки має значення", "Не Полякова, так Нікітюк, набридли", "Природа Кабо заворожує, Лесюні приємного відпочинку", "Леся як завжди супер", "Леська вогонь, обожнюю", "Тобі такий і не снився", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що телеведуча зараз відпочиває в Африці, показуючи шанувальникам принади унікального курорту.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк показала, з ким поїхала відпочивати в Африку: фото.

Також Politeka повідомляла, що Нікітюк несподівано "зірвалася" на подрузі: "Лєра, я, звичайно...".

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк показала, як насолоджується відпочинком в Африці.