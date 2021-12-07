Відома телеведуча Леся Нікітюк поділилася в мережі яскравими кадрами з відпочинку в африканській країні і заінтригувала конкурсом в соцмережі.
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча і мандрівниця Леся Нікітюк, яка нещодавно відзначила 34-й день народження, поділилася в мережі фантастичними кадрами з відпочинку. Нещодавно зірка вирушила на острови африканської країни Кабо Верде, звідки радує фанатів яскравими знімками і відео.
Так, цього разу Леся виклала фотографії, на яких позує на тлі приголомшливого пейзажу. Вона забралася на скелі і присіла на край однієї з них, пафосно позуючи фотографу. Перед камерою красуня з'явилася у вузькому білосніжному костюмі, який складається з короткого топа облягаючих штанів, а на її ногах білі кроси. Волосся зірки розпущене і розпатлане вітром, а на її обличчі модні окуляри.
У підписі до публікації Никитюк влаштувала розіграш серед шанувальників, в якому можна виграти два квитки на відпочинок в Кабо Верде. "Вирішила для вас розіграти 2 квитки на Cabo Verde! Тільки тсссс...", - написала телеведуча і розкрила умови розіграшу.
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Нагадаємо, Нікітюк на відпочинку несподівано "зірвалася" на подрузі в купальнику: "Лера, я, звичайно...".
Як повідомляла Politeka, Нікітюк засвітила, як насолоджується відпочинком на африканському курорті: кадри.
Також Politeka писала, що Леся Нікітюк показала, з ким поїхала відриватися на екзотичних островах біля Африки: фото.