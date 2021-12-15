Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно появилась в сияющих драгоценностях за довольно большую сумму, показала свой вкусный ужин.

Телеведущая Леся Никитюк стала популярной ведущей и теперь часто снимается для различных реклам, шоу и проектов, передает Politeka.net. В этот раз артистка решила похвастаться своим довольно насыщенным ужином, который может себе позволить.

Так, телеведущая решила показать, как наслаждается черной икрой, которая ей так понравилась. Не так давно звезда также рассказала, что накупила довольно много вкусностей и теперь не будет ограничивать себя во время еды.

«Это когда съемок нет, я выпендриваюсь, что я хозяйка!» - пишет Никитюк.

Напомним, недавно Леся Никитюк побывала на выставке украшений бренда "BVLGARI", где примеряла дорогие аксессуары.

В частности, телеведущая надела на указательный пальчик кольцо за 1,5 миллиона гривен.

"Ну и как теперь заснуть", - подписала кадры звезда.

В комментариях мнения поклонников о новых фото телеведущей разделились: многие сделали Никитюк комплименты, но были и такие, кто писал о "переделанной" внешности Леси.