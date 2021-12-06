На популярному телешоу "Маска", яке виходить на каналі "Україна", готують сюрпризи для глядачів, і вже розповідають про новорічних персонажів, які з'являться у святкових випусках.
Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram з'явилося фото нового персонажа.
"Нова героїня самого доброго шоу "Новорічна Маска" - яскрава ялинка! Зіркові гості в залі назвуть учасницю ялинкою-ельфом, адже та дуже схожа на казкових героїв: гострі вушка, довгий ніс, великі очі і неймовірно стрункі довгі руки і ноги. До речі, довжина стоп цієї маски-більше метра! Це рекорд за два сезони шоу. Як ви думаєте, хто може ховатися в цьому костюмі?",- підписали фото автори аккаунта.
У коментарях глядачі спробували відгадати, хто зі знаменитостей ховається під маскою. Це виявилося важким завданням.
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"Маша Єфросиніна або Леся Нікітюк", "дуже хороша маска", "може це Монро», «мені здається, що це чоловік», «Піанобой», "Тіна Кароль", - пишуть користувачі Мережі.
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