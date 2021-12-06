На популярному телешоу "Маска", яке виходить на каналі "Україна", готують сюрпризи для глядачів, і вже розповідають про новорічних персонажів, які з'являться у святкових випусках.

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram з'явилося фото нового персонажа.

"Нова героїня самого доброго шоу "Новорічна Маска" - яскрава ялинка! Зіркові гості в залі назвуть учасницю ялинкою-ельфом, адже та дуже схожа на казкових героїв: гострі вушка, довгий ніс, великі очі і неймовірно стрункі довгі руки і ноги. До речі, довжина стоп цієї маски-більше метра! Це рекорд за два сезони шоу. Як ви думаєте, хто може ховатися в цьому костюмі?",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях глядачі спробували відгадати, хто зі знаменитостей ховається під маскою. Це виявилося важким завданням.

"Маша Єфросиніна або Леся Нікітюк", "дуже хороша маска", "може це Монро», «мені здається, що це чоловік», «Піанобой», "Тіна Кароль", - пишуть користувачі Мережі.

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