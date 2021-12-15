Актор Кріс Нот зізнався, що не хотів зніматися в продовженні серіалу «Секс у великому місті», і висловився щодо смерті свого персонажа.

Кріс Нот, який грає чоловіка Керрі, містера Біга, в інтерв'ю грецькому Vogue зізнався, що спочатку не хотів брати участь у цьому проекті.

Як відомо, серіал "І просто так" був сприйнятий шанувальниками культового "Сексу у великому місті" вельми неоднозначно. Зокрема, багатьох здивувало рішення сценаристів "вбити" одного з ключових героїв, містера Біга, прямо в першій серії.

Ноп пояснив, що не хотів повертатися до зйомок так як йому не подобалася ідея показувати одні і ті ж проблеми у відносинах містера Біга і Керрі.

"Так, я спочатку відмовлявся брати участь у цьому. Продюсер серіалу змусив мене передумати. Він запевнив, що не буде повторень і переконав, що не відбудеться того, чого я боявся. Він сказав, що зараз все буде інакше", - розповів актор.

Ноп додав, що в житті трапляється всяке, тому смерть його персонажа стала гідним фіналом його відносин з Керрі, який дозволив героїні рухатися далі.

Як з'ясувалося, сценаристи нібито хотіли "вбити" містера Біга ще у фіналі першого повнометражного фільму "Секс у великому місті". Здійснити задумане їм вдалося тільки під час зйомок продовження серіалу.

Нагадаємо, Містер Біг з "Секс у великому місті" записав емоційне Послання до української співачки.

Як повідомляла Politeka, засмучена Дімопулос рознесла продовження "Сексу у великому місті" в пух і порох.

Також Politeka писала, що продовження "Сексу у великому місті" почалося зі скандалу.