Димопулос в своем Инстаграм призналась, что, как и многие, ждала выхода сериала «И просто так», однако оказалась сильно разочарована его первыми эпизодами, пишет Politeka.net. Шоу продолжает истории полюбившихся многим героинь сериала «Секс в большом городе», однако, по мнению певицы, делает это совсем неудачно.
«После просмотра возникает желание стереть себе память и оставить все, как было до», - заявила Димопулос.
Она осталась недовольна слишком «печальными» темами, которые поднимаются в сериале с первых минут.
«За 10 лет героини постарели, но не поумнели... Духовного и интеллектуального развития не произошло… Как же важно, уметь остановиться вовремя, не высасывая то, что прежним уже никогда не будет…Все это смотрится жалко, и даже немного противно…», - поделилась своими эмоциями от просмотра сериала Димопулос.
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Певица сопроводила пост снимком, на котором смотрит в зеркало. Выглядела она при этом серьезной и немного грустной.
Стоит отметить, что мнения поклонников Санты в комментариях разделились: у сериала нашлись как другие критики, так и защитники.
Напомним, Санта Димопулос в роскошном бархатном платье пофасонила на светской тусовке.
Как сообщала Politeka, у Димопулос разглядели "животик", певица отреагировала.
Также Politeka писала, что Димопулос преобразилась, показав необычный винтажный образ, оценила даже Кухар.