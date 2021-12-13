Бывшая солистка ВИА Гры и победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос жестко раскритиковала продолжение культового сериала «Секс в большом городе», раскрыв, что ей в нем не понравилось.

Димопулос в своем Инстаграм призналась, что, как и многие, ждала выхода сериала «И просто так», однако оказалась сильно разочарована его первыми эпизодами, пишет Politeka.net. Шоу продолжает истории полюбившихся многим героинь сериала «Секс в большом городе», однако, по мнению певицы, делает это совсем неудачно.

«После просмотра возникает желание стереть себе память и оставить все, как было до», - заявила Димопулос.

Она осталась недовольна слишком «печальными» темами, которые поднимаются в сериале с первых минут.

«За 10 лет героини постарели, но не поумнели... Духовного и интеллектуального развития не произошло… Как же важно, уметь остановиться вовремя, не высасывая то, что прежним уже никогда не будет…Все это смотрится жалко, и даже немного противно…», - поделилась своими эмоциями от просмотра сериала Димопулос.

Певица сопроводила пост снимком, на котором смотрит в зеркало. Выглядела она при этом серьезной и немного грустной.

Стоит отметить, что мнения поклонников Санты в комментариях разделились: у сериала нашлись как другие критики, так и защитники.

Напомним, Санта Димопулос в роскошном бархатном платье пофасонила на светской тусовке.

Как сообщала Politeka, у Димопулос разглядели "животик", певица отреагировала.

Также Politeka писала, что Димопулос преобразилась, показав необычный винтажный образ, оценила даже Кухар.