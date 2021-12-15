Дочка Алли Пугачової, співачка і актриса Крістіна Орбакайте побувала на світському заході разом з сином, Дені Байсаровим, якому вже 23 роки.

Крістіна Орбакайте у 1998 році народила сина від бізнесмена Руслана Байсарова, передає Politeka.net. Хлопець вже досить дорослий і нерідко буває з матір'ю на різних світських заходах.

Зокрема, днями обидва відвідали препаті премії журналу Hello. Про це Крістіна Орбакайте повідомила в своєму Instagram. Зірка не тільки зустрілася з відомими особистостями зі світу моди, але також виступила на сцені.

"Мій насичений грудень продовжує радувати мене подіями і зустрічами... Мій виступ перед такою чудовою компанією друзів і колег зарядив мене настроєм і любов'ю!",- написала артистка.

"Христина, дуже стильно!!!👏🏻👏🏻❤️🌹", "Приголомшливо виглядаєш!❤ ️ 👏 👏 👏 ", "Христина , у вас дітки всі красиві і виховані!!!👏 👏 👏 ", "Дені супер"," яке плаття!!! Ульот!!! Краса на красі!!! Обожнюю!!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Красуня мама, красень син.👏 👏 👏 ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Крістіна Орбакайте і Руслан Байсаров розійшлися зі скандалом багато років тому - батько хотів сам виховувати сина і відвезти його в Чечню, але в підсумку суд поділив порівну час між батьками.

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