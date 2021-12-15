Як пише Politeka.net, Мірзоян вирішив показати українцям їх з Тонею сімейні традиції. Відповідне фото співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Як з'ясувалося, артист не тільки відмінно співає, але ще і любить побалувати дружину смачною вечерею.

«Кохана повернулася домів,

А я їй наробив битків», - поділився коротким віршем Мірзоян.

На фото співак стояв на кухні з тарілкою биточків із золотистою скоринкою. Судячи з його посмішки, Мірзоян був вкрай задоволений.

Тоня Матвієнко залишила під його постом захоплений смайлик.

Шанувальники також оцінили старання Арсена.

"У Сільпо купив", "ви Золотий чоловік. Тоні дуже пощастило", "Так а де рецепт", " Так!.... "Домів" файне гуцульське", - пишуть люди.

Відзначимо, що Мірзоян і Матвієнко з дітьми довгий час жили в будинку матері співачки, Ніни Матвієнко. Культова артистка кілька разів скаржилася на те, що змушена ділити будинок з ними. Нещодавно Мірзоян оголосив, що вони з Тонею купили свою квартиру і планують з'їхати туди після ремонту.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко пустилася в танок з прикордонниками, сколихнувши мережу.

Як повідомляла Politeka, Тоня Матвієнко без макіяжу побешкетувала з чоловіком Мірзояном.

Також Politeka писала, що чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян з'явився перед публікою в брутальному образі.