Як пише Politeka.net, Мірзоян вирішив показати українцям їх з Тонею сімейні традиції. Відповідне фото співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Як з'ясувалося, артист не тільки відмінно співає, але ще і любить побалувати дружину смачною вечерею.
«Кохана повернулася домів,
А я їй наробив битків», - поділився коротким віршем Мірзоян.
На фото співак стояв на кухні з тарілкою биточків із золотистою скоринкою. Судячи з його посмішки, Мірзоян був вкрай задоволений.
Тоня Матвієнко залишила під його постом захоплений смайлик.
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Шанувальники також оцінили старання Арсена.
"У Сільпо купив", "ви Золотий чоловік. Тоні дуже пощастило", "Так а де рецепт", " Так!.... "Домів" файне гуцульське", - пишуть люди.
Відзначимо, що Мірзоян і Матвієнко з дітьми довгий час жили в будинку матері співачки, Ніни Матвієнко. Культова артистка кілька разів скаржилася на те, що змушена ділити будинок з ними. Нещодавно Мірзоян оголосив, що вони з Тонею купили свою квартиру і планують з'їхати туди після ремонту.
Нагадаємо, Тоня Матвієнко пустилася в танок з прикордонниками, сколихнувши мережу.
Як повідомляла Politeka, Тоня Матвієнко без макіяжу побешкетувала з чоловіком Мірзояном.
Також Politeka писала, що чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян з'явився перед публікою в брутальному образі.