Как пишет Politeka.net, Мирзоян решил показать украинцам их с Тоней семейные традиции. Соответствующее фото певец опубликовал на своей странице в Инстаграм.
Как выяснилось, артист не только отлично поет, но еще и любит побаловать супругу вкусным ужином.
«Кохана повернулася домів,
А я їй наробив битків», - поделился коротким стихотворением Мирзоян.
На фото певец стоял на кухне с тарелкой биточков с золотистой корочкой. Судя по его улыбке, Мирзоян был крайне доволен.
Тоня Матвиенко оставила под его постом восторженный смайлик.
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Поклонники также оценили старания Арсена.
«В Сильпо купил», «Вы золотой муж. Тоне очень повезло», «Так а где рецепт», «Так!.... "Домів" файне гуцульське», - пишут люди.
Отметим, что Мирзоян и Матвиенко с детьми долгое время жили в доме матери певицы, Нины Матвиенко. Культовая артистка несколько раз жаловалась на то, что вынуждена делить дом с ними. Недавно Мирзоян объявил, что они с Тоней купили свою квартиру и планируют съехать туда после ремонта.
Напомним, Тоня Матвиенко пустилась в пляс с пограничниками, всколыхнув сеть.
Как сообщала Politeka, Тоня Матвиенко без макияжа пошалила с мужем Мирзояном.
Также Politeka писала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян появился перед публикой в брутальном образе.