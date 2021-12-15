Известный украинский певец Арсен Мирзоян приготовил особое угощение своей звездной жене Тоне Матвиенко, и показал его украинцам.

Как пишет Politeka.net, Мирзоян решил показать украинцам их с Тоней семейные традиции. Соответствующее фото певец опубликовал на своей странице в Инстаграм.

Как выяснилось, артист не только отлично поет, но еще и любит побаловать супругу вкусным ужином.

«Кохана повернулася домів,

А я їй наробив битків», - поделился коротким стихотворением Мирзоян.

На фото певец стоял на кухне с тарелкой биточков с золотистой корочкой. Судя по его улыбке, Мирзоян был крайне доволен.

Тоня Матвиенко оставила под его постом восторженный смайлик.

Поклонники также оценили старания Арсена.

«В Сильпо купил», «Вы золотой муж. Тоне очень повезло», «Так а где рецепт», «Так!.... "Домів" файне гуцульське», - пишут люди.

Отметим, что Мирзоян и Матвиенко с детьми долгое время жили в доме матери певицы, Нины Матвиенко. Культовая артистка несколько раз жаловалась на то, что вынуждена делить дом с ними. Недавно Мирзоян объявил, что они с Тоней купили свою квартиру и планируют съехать туда после ремонта.

Напомним, Тоня Матвиенко пустилась в пляс с пограничниками, всколыхнув сеть.

Как сообщала Politeka, Тоня Матвиенко без макияжа пошалила с мужем Мирзояном.

Также Politeka писала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян появился перед публикой в брутальном образе.