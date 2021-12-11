Известный украинский певец, муж исполнительницы Тони Матвиенко Арсен Мирзоян вместе со своей группой музыкантов спел любимые хиты публики, поразив поклонников.

Как пишет Politeka.net, 43-летний украинский певец и автор песен Арсен Мирзоян, который в 2017 году вступил в брак с Тоней Матвиенко и воспитывает в паре с исполнительницей дочь Нину, часто делится фотографиями с концертов в своем Instagram. Так, на этот раз Мирзоян вместе со своими музыкантами спел на хабе "BAZA".

"BAZA – хаб для развития молодых исполнителей, основанный Всеукраинской Ассоциацией Музыкальных Событий", - написал Мирзоян, опубликовав серию фотографий из выступлений.

Как видим, певец появился перед публикой в брутальном образе: Мирзоян надел черные брюки и черную футболку.

Поклонникам понравилось выступление Арсена Мирзояна, о чем они написали в комментариях: "Это был суперский концерт 🔥🔥🔥 С любимой музыкой, с самыми любимыми Джеральдиной и Королевой 😍 ", "Было круто🙌👏🔥", "🔥👏👏👏👌😉👍".

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Напомним, что муж Тони Матвиенко Мирзоян похвастался физической формой после пробежки и со штангой: "Готов!".

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