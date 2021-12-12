Известная украинская певица Тоня Матвиенко, которая четыре года назад вышла замуж за исполнителя Арсена Мирзояна, показала поклонникам новую фотографию с мужем.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram известная украинская певица Тоня Матвиенко, которая в браке с исполнителем Арсеном Мирзояном воспитывает общую дочь Нину, часто делится не только личными, но и семейными фотографиями.

Так, на этот раз Матвиенко опубликовала фотографию с мужем, на которой нежно кусает его за ухо.

"Зажигаем огоньки 🔥 @arsen_mirzoian", - написала певица.

Как видим, на фото певец был в базовой футболке и в очках, на которые падали его уже довольно длинные седые волосы, вьющиеся от природы. Матвиенко была почти без макияжа, а свои длинные волосы собрала в хвостик.

"У Арсена целый пожар уже на голове 🔥 ","Имиджевые. Прическа у мужа ...модная", "Шикарные) 🔥🔥🔥", - написали в сети насчет внешнего вида певцов.

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