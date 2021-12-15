Відома українська ведуча Катя Осадча показала свого сина Данила і розповіла про те, як піклується про малюка.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим постом у своєму Instagram. Як відомо, 19 серпня цього року Осадча стала мамою втретє - у них з Юрієм Горбуновим народився другий спільний син, якого вони назвали Данилом.

Незважаючи на постійні зйомки, ведуча намагається якомога більше часу проводити з сином. У новій публікації вона поділилася милим домашнім фото, на якому тримала малюка на руках. При цьому хлопчик був повернутий до глядачів спиною.

"Кожен день Данилка вивчає світ і демонструє нам нові навички і так швидко зростає, що хочеться провести разом якомога більше часу", - написала Осадча.

Вона додала, що в сучасному світі з'явилося безліч засобів і пристосувань, які допомагають матерям доглядати за дітьми, і розповіла, що також ними користується по можливості.

Її шанувальники не змогли пройти повз цю посаду.

"Катя ви дивовижна. Пора за донечкою!", "Які ж ви гарненькі! Щиро люблю вас", "дуже добре виглядаєте Катерина. Красуня мама і синок", "солоденький! Будьте щасливі!", "Катя ви прекрасні", "Гарненький, вже підріс!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Осадча вивела на відвертість Камінську з "НеАнгелів", з'явилися подробиці.

Як повідомляла Politeka, Катя Осадча похвалилася райськими видами столиці Італії.

Також Politeka писала, що Осадча і Горбунова насолоджуються життям, полетівши подалі від дітей.