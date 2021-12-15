Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является популярной телеведущей и звездой проекта "Світське життя". Звезда в этот раз решила проведать "Холостячку" Ксению Мишину и Славу Каминскую из "НеАнгелов", которые некоторое время назад отдыхали в ОАЭ. Интервью Мишиной уже вышло, а теперь в социальных сетях начали подогревать к диалогу со Славой Каминской.

На фото Осадчая с Каминской были вместе. На некоторых фото можно увидеть и детей Славы.

"Певица Слава Каминская ответит на все наши вопросы уже в это воскресенье в 18.30. Только в «Светской жизни» - о мужчинах, деньгах и отношениях с коллегой", - написано было под фото.

"Катя, образ кайф", "А под киевским солнцем интервью взять?", "Катя отлично выглядит. И губы естественные, что сейчас редкость", "Бог мой!И снова Абу-Даби! Туда как на работу!

Напомним, Хименес-Браво честно ответил Осадчей, как относится к своему предстоящему юбилею

Также Politeka писала, что Катя Осадчая похвасталась райскими видами столицы Италии

А еще Politeka сообщала, что Осадчая и Горбунова наслаждаются жизнью, улетев подальше от детей