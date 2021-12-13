Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим и продюсером. Также, он проявил себя как актер во многих кинокартинах. Сейчас Юрий Горбунов ведет шоу "Танці з зірками". Стоит отметить, что он женат на Кате Осадчей с 2017-го года. За это время у них появилось два сына: 4-летний Иван, и недавно родился Даниил.

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Юрий Горбунов вместе со своей женой Катей Осадчей решил ринуться в Рим, оставив своего 4-месячного сына Даниила дома. Как указывает ведущий, они уже были в этом курортном городе, и решили приехать сюда еще раз.

"Всем привет! Наше традиционное место встрече в Риме. Причем всегда мы сюда попадаем ночью. Ты монетку кинула уже?", — спросил Юрий Горбунов.

Также, он показал яркие кадры с известными достопримечательностями Рима.

Также, Юрий Горбунов вместе с женой отправились в Ватикан.

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