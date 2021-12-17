Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Дан і Твань, опублікували чарівне відео цієї солодкої парочки, на якому вони обіймаються.
Як видно, Балан розслаблено сидить в кріслі, поки навколо нього копошаться люди, як раптом до нього підходить Кароль. У цей момент співак зривається з місця, підскакує до артистки і ніжно обіймає її за плечі, погладжуючи при цьому спину. Потім він саджає красуню поруч з собою, і вони щось бурхливо і весело обговорюють.
У підписі до публікації написали: "Дан з його королевою". А шанувальники тут же почали коментувати відео: "Обожнюю це відео. Вони ніби одні, нікого не помічають навколо - так мило", "Біла королева стала чорною", "Вони удвох у своєму раю", "Це старе відео?", "Милі", "Звідки це відео", "Які вони милі".
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