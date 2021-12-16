Як передає Politeka.net, Оргкомітет премії "YUNA" оголосив номінантів 2022 року. Як з'ясувалося, найбільшу кількість номінацій отримав творчий дует "TVORCHI", їх вісім. А популярна артистка Тіна Кароль всього одну - "Краща виконавиця". Також за це звання поборються Надя Дорофєєва, Настя Каменських, Jerry Hail і Alyona Alyona.
Так, цього разу Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram нові сторіз. Співачка не змогла пройти повз цієї новини, і відреагувала на те, що вона потрапила тільки в одну номінацію "Краща виконавиця".
"Не помітити це було неможливо, тому...", — висловивши Тіна Кароль.
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"Творчість поза номінаціями", - заявила співачка і показала свої успіхи в цьому році.
Варто відзначити, що це не перша неприємність артистки з музичною премією "YUNA". За останні 8 років Тіна Кароль лише раз стала лауреаткою премії. Вона отримала нагороду за "Внесок у розвиток музичної індустрії".
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