Как передает Politeka.net, оргкомитет премии "YUNA" объявил номинантов 2022 года. Как выяснилось, наибольшее количество номинаций получил творческий дуэт "TVORCHI", их восемь. А популярная артистка Тина Кароль всего одну - "Лучшая исполнительница". Также за это звание поборются Надя Дорофеева, Настя Каменских, Jerry Hail и Alyona Alyona.
Так, на этот раз Тина Кароль опубликовала на своей странице в Инстаграм новые Сториз. Певица не смогла пройти мимо этой новости, и отреагировала на то, что она попала только лишь в одну номинацию "Лучшая исполнительница".
"Не заметить это было невозможно, поэтому...", — высказала Тина Кароль.
Внучка Ротару обнародовала кадры роскошной свадьбы на берегу Карибского моря: "Красивая вы пара"
Соседи жалуются на Злату Огневич: чем "Холостячка" не угодила жильцам элитного ЖК в Киеве
Отвергнутый Огневич Макс Тарапата раскрыл, что у него с Мишиной: "Она очень..."
Ни жены, ни детей: Хименес-Браво честно ответил Осадчей, как относится к своему предстоящему юбилею
Внучка Ротару обнародовала кадры роскошной свадьбы на берегу Карибского моря: "Красивая вы пара"
"Творчество вне номинаций", — заявила певица и показала свои успехи в этом году.
Стоит отметить, что это не первая неприятность артистки с музыкальной премией "YUNA". За последние 8 лет Тина Кароль лишь раз стала лауреаткой премии. Она получила награду за "Вклад в развитие музыкальной индустрии".
Ранее сообщалось, "Вечер с семьей Балан": Тина Кароль показала перед "Даном" эффектный трюк с ногой и бокалом игристого
Также, Тина Кароль обескуражила странным видом в "панталонах" на колготы: "Сколько бокалов до этого ты выпила?"
Politeka рассказывала, Тина Кароль засветила интерьер своего особняка под Киевом и с кем живет: гирлянды и необычный портрет