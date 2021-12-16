На премии "YUNA-2022" дуэт "TVORCHI" номинировали 8 раз, а Тину Кароль всего один. Певица решила не молчать.

Как передает Politeka.net, оргкомитет премии "YUNA" объявил номинантов 2022 года. Как выяснилось, наибольшее количество номинаций получил творческий дуэт "TVORCHI", их восемь. А популярная артистка Тина Кароль всего одну - "Лучшая исполнительница". Также за это звание поборются Надя Дорофеева, Настя Каменских, Jerry Hail и Alyona Alyona.

Так, на этот раз Тина Кароль опубликовала на своей странице в Инстаграм новые Сториз. Певица не смогла пройти мимо этой новости, и отреагировала на то, что она попала только лишь в одну номинацию "Лучшая исполнительница".

"Не заметить это было невозможно, поэтому...", — высказала Тина Кароль.

"Творчество вне номинаций", — заявила певица и показала свои успехи в этом году.

Стоит отметить, что это не первая неприятность артистки с музыкальной премией "YUNA". За последние 8 лет Тина Кароль лишь раз стала лауреаткой премии. Она получила награду за "Вклад в развитие музыкальной индустрии".

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