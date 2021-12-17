Як передає Politeka.net, Віктор Павлик є популярним українським артистом. Нещодавно у нього народився син-Михайло, від його молодої дружини Катерини Репяховой. Також, у нього є старший син Олександр, який пішов по стопах батька і став відомим артистом.

Так, цього разу дружина Віктора Павлика опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, молодшому синові Віктора Павлика від молодої дружини Катерини Репяховой виповнилося 6 місяців. За цією подією зібралися члени сім'ї, щоб відсвяткувати. Віктор Павлик позує на фото зі своїм старшим сином Олександром і зі своїм онуком - Давидом.

"Життя це вечірка", - написано на тлі.

Нагадаємо, Віктор Павлік і його дружина Катерина Репяхова відклали весілля. Молода дружина Павлика сподівається, що вона відбудеться у 2022 році.

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