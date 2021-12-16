Молодая жена Виктора Павлика - Катя Репяхова рассказала, на когда перенесли их свадьбу, которую перенесли из-за трагедии с сыном.

Как передает Politeka.net, Екатерина Репяхова является женой известного артиста Виктора Павлика. Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке в 2020-ом году. Недавно у них родился сын - Михаил.

Так, на этот раз жена Виктора Павлика опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Кате Репяховой пришлось отменить свадьбу. Она не называла причину, но вероятно, это случилось из-за сына Виктора Павлика - Павла, который умер в августе 2020-го года из-за онкологического заболевания.

"У мамы висят мои свадебные платья. Очень надеюсь, что в 2022-ом году я их всё-таки надену и мы отгуляем свадьбу", — рассказала Катя Репяхова.

Ранее жена Павлика поблагодарила всех за поддержку и отметила, что на свадьбу было приглашено 80 человек.

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