Как передает Politeka.net, Виктор Павлик является популярным украинским артистом. Недавно у него родился сын - Михаил, от его молодой жены Екатерины Репяховой. Также, у него есть старший сын Александр, который пошел по стопам отца и стал известным артистом.

Так, на этот раз жена Виктора Павлика опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, младшему сыну Виктора Павлика Михаилу от молодой жены Екатерины Репяховой исполнилось 6 месяцев. По этому событию собрались члены семьи, чтобы отпраздновать. Виктор Павлик с малышом на руках сделал редкое фото со своим старшим сыном Александром и со своим внуком - Давидом.

"Жизнь это вечеринка", — написано на фоне.

Напомним, Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова отложили свадьбу. Молодая жена Павлика надеется, что она состоится в 2022 году.

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