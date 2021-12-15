Жена украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, рассказала о том, как они с мужем отпраздновали первый маленький «юбилей» своего сына.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя блогерша и концертный директор Павлика поделилась новым постом в Инстаграм. 15 декабря их с певцом сыну Мише исполнилось полгода. Несмотря на то, что это не настоящий день рождения, родители мальчика решили устроить в его честь праздник.

«Мишеньке полгодика. Сегодня собрались самые близкие и любимые люди. Так здорово, что с самого маленького Миша видит, как много людей его любят», - написала Репяхова.

Она поделилась забавным снимком, на котором Миша сидел в раскрашенной тележке будто из супермаркета. За спиной у мальчика виднелась неоновая надпись со словами «Жизнь – это вечеринка».

Родители Миши также опубликовали фото на отдельной страничке мальчика в Инстаграм, которую ведут вдвоем. На снимке Репяхова в платье с открытыми плечами держала мальчика, прижимая его к себе.

В сети тут же отреагировали на посты.

«Поздравляем! Пусть Мишутка растет Всем На радость», «Маленькое чудо! Расти здоровым, счастливым и успешным на радость родителям», «Здоровья Мишеньке и пусть его и родителей Бог оберегает от злых людей и негатива!», «Такой взрослый уже а вроде только родился недавно», «Вау, Мишутка уже такой взрослый жених при костюме», - пишут люди.

Напомним, Репяхова показала лицо шестимесячного сына от 55-летнего Виктора Павлика.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика показала, как выглядела до знакомства со звездным мужем.

Также Politeka писала, что скандал вокруг молодой жены Виктора Павлика Репяховой принял новый оборот.