Як передає Politeka.net, Дмитро Шевченко став відомий завдяки своїй участі в проєкті "Холостячка". Бізнесмен викликав симпатію у Злати Огневич і навіть пройшов до фіналу. Однак, наперекір почуттям, у фіналі "Холостячка" вибрала Андрія Задворного.

Так, цього разу на фан-сторінці проєкту "Холостячка" опублікували нове фото. На колажі представили кадри фіналіста проєкту Дмитра Шевченка і його нової обраниці Катерини. У мережі вирішили обговорити його дівчину.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото:

"Златочка краще, разом з Дімою виглядають супер", "Що сказати. Нехай Діма балується!", "Не лізте в чуже життя! Це ніяк не стосується проекту! Красива дівчина. Вона не відбивала Діму у Злати. Злата не вміє робити вибір, вибираючи токсичних чоловіків. Це її проблеми", "До Діми не дотягує", "Злата ніжніше. Швидко він знайшов, а кажуть любов", "Красива, але для створення сім'ї, не думаю що підійде занадто любить свою зовнішність".

Також користувачі мережі пишуть, що обраниця Діми Шевченко схожа на Злату Огневич.

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