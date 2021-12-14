Певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой", в финале шоу не выбрала Дмитрия Шевченко, однако сам мужчина нашел свою половинку после проекта.

В финале проекта Злата не выбрала Дмитрия, и даже осталась без избранника - он ее бросил без всяких объяснений. Дмитрий же довольно долго был в шоке от происходящего и пытался залечить раны после финала.

Примечательно, что он нашел себе девушку только когда решил сам познакомиться с кем-то, однако оказалось, что она живет в одном доме с Огневич и они даже пару раз сталкивались.

В студии финалист «Холостячки»-2 Дмитрий Шевченко рассказал о тяжелом состоянии после отказа Златы. Мужчина поделился, что по возвращении домой начал активно работать и тренироваться.

Сейчас он тренируется вместе со своей девушкой, которая увлечена спортом и имеет очень привлекательную фигуру. Мужчина не стал открыто называть имя своей девушки, однако по совместным видео поклонники уже обо всем догадались.

К тому же ведущий Григорий Решетник предположил, что избранницей Димы стала участница 1 сезона «Холостяка» Екатерина Шеффер. Пара проводит совместные тренировки по боксу и демонстрирует это в Инстаграм.

Отметим, финал проекта разочаровал тех поклонников, которые ожидали, что победителем второго сезона станет Дмитрий. Ранее мужчина не раз рассказывал, как ему тяжело открыться, как непросто довериться и он впервые идет на что-то подобное.

По мнению многих фанатов, он не играл роль и честно шел на проект найти вторую половинку, в отличие от Огневич.

В сети подмечают, что Огневич не только вела себя по-хамски, требовала какой-то отдачи, а при этом еще и ожидала преклонения, но и выбрала того мужчину, с которым общалась меньше всего.

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