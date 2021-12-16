Как передает Politeka.net, Дмитрий Шевченко стал известен благодаря своему участию в проекте "Холостячка". Бизнесмен вызвал симпатию у Златы Огневич и даже прошел до финала. Однако, несмотря на чувства, в финале "Холостячка" выбрала Андрея Задворного.
Так, на этот раз на фан-странице проекта "Холостячка" опубликовали новое фото. На коллаже представили кадры финалиста проекта Дмитрия Шевченко и его новой избранницы Екатерины. В сети решили обсудить его девушку.
Поклонники оставили множество комментариев под фото:
"Златочка лучше, вместе с Димой смотрятся супер", "Что сказать. Пусть Дима балуется!", "Не лезте в чужую жизнь! Это никак не касается проекта! Красивая девушка. Она не отбивала Диму у Златы. Злата не умеет делать выбор, выбирая токсичных мужчин. Это её проблемы", "До Димы не дотягивает", "Злата нежнее. Быстро он нашёл, а говорят любовь", "Красивая, но для создания семьи, не думаю что подойдёт Слишком любит свою внешность".
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Также, пользователи сети пишут, что избранница Димы Шевченко похожа на Злату Огневич.
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