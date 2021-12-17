Як пише Politeka.net, Віталій Борисюк є успішним українським актором театру і кіно. У зірки є звання Заслуженого артиста України, а також кавалера Міжнародного ордена Святого Станіслава IV ступеня. Актор, як і зіркова дружина Ольга Сумська, веде активно сторінку в Instagram, де за ним стежать 5 тисяч фанатів. У себе в блозі артист ділиться багатьом цікавим.

На новому фото Віталій був у чорному костюмі і червоному піджаку. Зірка стояла в компанії трьох красот. У чорній шкіряній сукні зліва була Влада Березянська-психолог. А праворуч у Червоній прозорій сукні була Кінах Марина, дружина політика Анатолія Кінаха, який був на початку двохтисячних років прем'єром України. Дружина політика обняла Віталія. Замикала квартет актриса Світлана Вольнова, який вибрала для вечора червоно-чорне вбрання.

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