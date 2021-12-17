Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про те, як починав свою кар'єру і вразив виглядом в молоді роки.

49-річний Ектор Хіменес-Браво - успішний бізнесмен колумбійського походження, який став дуже популярним в Україні після виходу шоу "Майстер Шеф", повідомляє Politeka.net.

В одному з останніх постів в Instagram ресторатор згадав, як починав будувати кар'єру, пішовши з дому в 16 років. Тоді його прийняли на роботу в один з ресторанів, господар якого побачив великий потенціал у майбутньої знаменитості. Свій шлях Ектор Хіменес-Браво починав з роботи на кухні, простим посудомийником.

Пост шоумен підкріпив знімками багаторічної давності. Користувачі Мережі побачили, яким той був до популярності і ахнули, особливо жіноча аудиторія.

"Як чистий, як прозорий, як неймовірний наш Ектор. ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Ви великий молодець! ціную таких людей! Фото класне! 😊 ", "Як же це круто!!! Молодець! Це відмінний приклад того, що потрібно йти до своєї мети попри що!", "Шановний Екторе! Дуже симпатичний хлопець, і яка модна сорочка!", "Історія як з кіно"," модний який"," 👍 😍 Ви чим старше, тим ще красивіше, вас сивина прикрашає", - написали користувачі Мережі.

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