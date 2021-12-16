Популярна українська телеведуча Катя Осадча, разом з чоловіком, Юрієм Горбуновим, похвалилися тим, як приготувалися до зустрічі нового року.

Катя Осадча і Юрій Горубнов живуть в особняку в елітному селищі під Києвом, де виховують двох синів, передає Politeka.net.

Пара нерідко ділиться кадрами зі свого будинку, зокрема вона похвалилася тим, як приготувалася до зустрічі нового року. Закохані вже прикрасили ялинку, під яку поклали подарунки.

Подружжя зробило селфі, на якому поділилися веселим настроєм.

"Ви вже готуєтеся до новорічних свят? А до Святого Миколая? Були слухняними?",- написав Юрій Горбунов.

За дві години публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Не готуюся.😊 ", "Супер👏 🔥❤️", "єдина пара, яка милує очі. Будьте здорові і щасливі! 😍 😍 😍 ", "Якось не до свят...", "Готуємося, дивимося на вас і у нас аж настрій вгору, тому що свої проблеми вже не дають жити ... у будинку холодно, в магазині дорого 🤥 але у Вас є робота і ми за Вас такі раді))))", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Катя Осадча і Юрій Горбунов одружилися в 2017 році, в тому ж році у них народився син Іван, а в 2021-му - Данило.

Нагадаємо, Горбунов у стильному костюмі показав, де проводить вечір п'ятниці

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