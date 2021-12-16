Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого телеведучого і шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу красуня виклала в мережі чарівні кадри, на яких позує в розкішному образі.

Як видно, Христина відображена в чарівній новорічній локації з красивою ошатною ялинкою і подарунками. Перед камерою вона з'явилася в розкішному синьому платті з розрізом, яке красиво підкреслило струнку фігуру і довгі ніжки. волосся красуні розпущене і красиво укладене, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Горняк написала: "Чудеса точно трапляються! Ось ви - моє диво! Найтепліші і добрі мої Передплатники! Шлю кожному з вас теплоту і частинку свого серця! Дякую, що з таким трепетом поставилися до боксів! Обіцяю до свята весни зробити ще краще і побільше!".

Нагадаємо, Дружина Остапчука показала стрункі ніжки під ялинкою, задерши сукню: "Готує крутий...".

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