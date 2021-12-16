Як пише Politeka.net, в Instagram Володимир Дантес опублікував яскраве фото, зроблене в новорічній обстановці.
"Буде корпоратив і я буду поводити себе неналежно! З цією, я вважаю, дорослою і відповідальною позицією до мене в машину сіла моя подруга. Як класно, коли людина відразу знає, що вона їде відпочивати, відриватися і просто, як каже класик Джарахов «бути в моменті». Взагалі впевнений, що проміжок з 15-30 грудня найщасливіший! Всі чекають корпоративи!",- підписав фото артист.
За словами Дантеса, на корпоративах дозволено все.
"Всі приходять виряджені, чистенькі, хтось душиться парфумом ,який беріг (берегла) для особливого випадку, всі голені (це і чоловіки і жінки), так, хтось забув зняти маску сноба, але через якихось 30 хвилин (максимум годину) вони стають людьми, яких ти ніколи не бачив», - пожартував Дантес.
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Нагадаємо, що Дантес зізнався, як почувається після травми голови: "я безбашенний...".
Раніше Politeka писала, що Дантес поскаржився дружині на відому співачку: "вона до мене клеїлася".
А ще Politeka повідомляла, що Дантес зізнався, як його "розводить" дружина.