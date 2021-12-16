Известный исполнитель Владимир Дантес, который является мужем Нади Дорофеевой, заговорил про новогодние корпоративы и культуру поведения на них.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Владимир Дантес опубликовал яркое фото, сделанное в новогодней обстановке.

«Будет корпоратив и я буду вести себя неподобающе! С этой, я считаю, взрослой и ответственной позицией ко мне в машину села моя подруга. Как классно, когда человек изначально знает, что он едет отдыхать, отрываться и просто, как говорит классик Джарахов «быть в моменте». Вообще уверен, что промежуток с 15-30 декабря самый счастливый! Все ждут корпоративы!», - подписал фото артист.

По словам Дантеса, на корпоративах разрешено всё.

«Все приходят разодетые, чистенькие, кто-то душится парфюмом, который берёг (берегла) для особого случая, все бритые (это и мужчины и женщины), да, кто-то забыл снять маску сноба, но через каких-то 30 минут (максимум час) они становятся людьми, которых ты никогда не видел», - подшутил Дантес.



Напомним, что Дантес признался, как чувствует себя после травмы головы: "Я безбашенный...".

Ранее Politeka писала, что Дантес пожаловался жене на известную певицу: "Она ко мне клеилась".

А еще Politeka сообщала, что Дантес признался, как его "разводит" жена.