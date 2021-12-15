Как передает Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским артистом и телеведущим. Он прославился благодаря своему участию на "Фабрика зірок 2", где одержал победу. После этого он участвовал несколько лет в коллективе "ДиО Фильмы". В 2019-ом году артист начал сольную карьеру и недавно у него состоялся первый концерт. Также он является мужем Нади Дорофеевой.
Так, на этот раз артист опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Владимир Дантес ябедничает своей жене Наде Дорофеевой, что к нему пристает известная модель и певица Даша Астафьева. Однако, Дорофеева удивила ответом, и сказала, что к ней она тоже пристает. Артисты посмеялись над ответами друг друга.
"Надь, она ко мне клеилась", — пожаловался Владимир Дантес на Дашу Астафьеву.
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"И ко мне", — посмеялась Надя Дорофеева.
Стоит отметить, что артисты находились на неизвестном мероприятии, где также присутствовали Женя Галич и артист Wellboy.
Ранее сообщалось, Надя Дорофеева в спальне устроила сеанс соблазнения перед Дантесом: "Горячий шоколад..."
Также, Дорофеева оконфузилась, момент попал на видео: "Когда дорожная полиция спросила, не употребляла ли за рулем...."
Politeka рассказывала, Дикусара, Монатика, Jerry Heil и других звезд потрясло несчастье с Дантесом: "Надо было срочно вызывать скорую"