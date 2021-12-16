Дружину відомого українського коміка Євгенія Кошового, зірки "Квартал 95", днями запідозрили у вагітності, а зараз вона показує, як проводить час з подругами.

Дизайнерка Ксенія одружена з Євгеном Кошовим з 2007 року, і зараз пара виховує двох дочок, повідомляє Politeka.net.

Днями подружжя побувало на виставі прими-балерини Катерини Кухар, і на фото користувачі Мережі несподівано помітили кругленький животик у красуні.

Чутки про вагітність дизайнерка ніяк не прокоментувала, залишивши лише багатозначне повідомлення: "Все-то ви помічаєте".

А в нових сторіс Ксенія Кошова похвалилася фігурою, підкресливши тонку талію великим поясом. Зірка показала, як проводить час з подругами. Зокрема, вона відобразила красивий келих, а також станцювала на камеру.

Кадри були зроблені під час фотосесії, і дружина Євгена Кошового постала в різних образах.

"Ось це сторіс! Краса!",- виголосив чоловік за кадром, знімаючи Ксенію Кошову в довгій сукні бежевого кольору.

Також дизайнерка одягла наряд синього відтінку, теж зробивши акцент на струнку талію і довгі ноги. Ймовірно, зірка тим самим показала, що на попередніх фото був всього лише невдалий ракурс, і ніякого живота немає.

Нагадаємо, дружину Євгена Кошового з "Квартал 95" запідозрили у третій вагітності

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