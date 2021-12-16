У мережі з'явилося чарівне архівне фото Андрія Данилка, на якому майбутній зірці Вєрці Сердючці всього один рік.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український артист і шоумен Андрій Данилко, який виступає під творчим образом Вєрки Сердючки, поділився на своїй сторінці в Instagram чарівним архівним фото. Виявилося, що на знімку майбутній зірці всього один рік.

Як видно, малюк Андрій зображений, сидячи на ліжку, а за його спиною видно килим з вензелями, які в той час були чи не в кожному будинку. Дитина тримається руками за величезну іграшку-рибу і з серйозним обличчям дивиться кудись трохи повз камери.

У підписі до фотографії Данилко написав: "Фото з рибою на колесах. Полтава, 1974 р". А оскільки зараз Вєрці Сердючці 48 років, то на цьому знімку – всього один рік.

Користувачі тут же почали коментувати архівне фото з маленьким Андрій: "Котик солодкий", "Ще не знає, яка слава його чекає", "Риба на колесах – звучить інтригуюче!", "У мене така була. Риба червоного кольору. Колеса білі", "Чарівний радянський малюк. Напевно, у багатьох з нас є фото на тлі килима з улюбленою іграшкою в руках", "Золота рибка!", "Доброго вечора, приємних спогадів!", "Красунчик", "Пупсик такий".

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