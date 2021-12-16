Как сообщает Politeka.net, популярный украинский артист и шоумен Андрей Данилко, который выступает под творческим образом Верки Сердючки, поделился на своей странице в Instagram очаровательным архивным фото. Оказалось, что на снимке будущей звезде всего один год.

Как видно, малыш Андрей запечатлен, сидя на кровати, а за его спиной видно ковер с вензелями, которые в то время были едва ли не в каждом доме. Ребенок держится руками за огромную игрушку-рыбу и с серьезным лицом смотрит куда-то чуть мимо камеры.

В подпсии к фотографии Данилко написал: "Фото с рыбой на колесах. Полтава, 1974 р". А поскольку сейчас Верке Сердючке 48 лет, то на этом снимке – всего один годик.

Пользователи тут же принялись комментировать архивное фото с маленьким Андреем: "Котик сладкий", "Еще не знает, какая слава его ждет", "Рыба на колесах – звучит интригующе!", "У меня такая была. Рыба красного цвета. Колеса белые", "Очаровательный советский малыш. Наверное, у многих из нас есть фото на фоне ковра с любимой игрушкой в руках", "Золотая рыбка!", "Доброго вечера, приятных воспоминаний!", "Красавчик", "Пупсик такой".

Напомним, Верка Сердючка удивила видом на фото 17-летней давности: "Вы шикарны".

Как сообщала Politeka, Полякова вогнала в краску Данилко вульгарным поведением: "Ей реально надо заклеить рот".

Также Politeka писала, что Данилко в объятиях Вайкуле взбудоражил Пугачеву, Ротару и других звезд: "Как же не хватает...".