Как пишет Politeka.net, Верка Сердючка - это придуманный персонаж Андрея Данилко, который впервые появился на большой сцене в 91-м году. Саркастический и веселый образ сразу понравился украинскому телезрителю. После этого Верка Сердючка с года в год была все популярней, а в 2007 году завоевала сердца европейской аудитории, заняв второе место и получив титул "Мисс Евровидении 2007". Также ее выступление стало одним из лучших на Евровидении за всю историю. Уже давно известно, что под образом Сердючки прячется Андрей Данилко. Теперь у этого образа есть официальная страничка в Инстаграм, где появляются фото и видео персонажа.

На новом фото Верка Сердючка была с зонтиком и шапочкой на голове. В таком виде Данилко был на съемках.

"Киев. 2004", - написано было под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Обожаю эту фотку", "Вы шикарны", "Звездище. Обожаю бесконечно", "Вера, это любовь", "На Киевском вокзале,как сейчас помню эту песню,Верка Сердючка спасибо за то что ты есть", "А вы не подскажите, где тут цирк?".

Напомним, Данилко в образе Верки Сердючки под крики толпы получил заслуженную награду

А еще Politeka сообщала, что Верка Сердючка впервые за долгое время выпустила песню, вызвав бурные споры

Также Politeka сообщала, что Елена Кравец, Верка Сердючка и Позитив заинтриговали украинцев совместным проектом



