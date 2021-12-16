Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Христина Решетник показала, як вбиралася на Новий рік останні два роки. На фото Христина, яка є матір'ю трьох дітей, позувала поруч із зірковим чоловіком. На першому фото вона постала в ефектному блискучому платті, а на другому в чорній сукні з відкритими плечима.

"Через 2 тижні будемо святкувати Новий 2022 рік. Ви вже готові? Знаєте, де будете зустрічати НР? А поки давайте проголосуємо, який #look Вам подобається найбільше? 1 – 2020. 2 – 2022», - підписала фото Христина Решетник.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Hollywood", "Чорне - бомба ракета", "Христина, все вогонь", «а у чоловіка один і той же костюм, їм легше", "обидва дуже гарні!", "Завжди чарівна", "Мені перший образ, фігура - бомба, плаття теж", - пишуть користувачі Мережі.

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