Ведучий популярних українських проектів "Холостяк", "Холостячка" і "Україна має талант" Григорій Решетник пофліртував з власною дружиною на очах в українців.

Як пише Politeka.net, пара не стримала своїх почуттів на сторінці Христини Решетник в Instagram. Так, дружина ведучого поділилася новим фото.

На знімку Решітник стояла в ліфті в строгому чорному пальто з ефектним коміром і поясом. Незвичайною деталлю її образу стала біла краватка, яку дружина ведучого зав'язала на шиї недбалим вузлом. Темно-червоний клатч, годинник і прикраси доповнили елегантний образ.

У підписі до фото Христина звернулася до своїх передплатників.

"Давайте поспілкуємося тут! Запитуйте у мене що завгодно, а я буду відповідати так чи ні. Давайте? Дуже чекаю", - запропонувала дружина ведучого.

Решітник не зміг втриматися від спокуси пофліртувати зі своєю дружиною в коментарях.

"Дівчина, а ви заміжня?", - поцікавився ведучий.

"Так, люблю одного чарівного парубка", - відповіла його дружина.

Інші українці також залишили коментарі.

"У Вас дуже хороша сім'я, а дітки особливо", "бізнес леді і красуня", "така красуня, леді. Як ти все встигаєш?", "Кума вау! Виглядаєш шикарно!",- пишуть люди.

Нагадаємо, ведучий "Україна має талант" Решетник зачарував виглядом на зйомках.

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Україна має талант " Решетника поділилася досвідом з шанувальниками.

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