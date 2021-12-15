Як пише Politeka.net, пара не стримала своїх почуттів на сторінці Христини Решетник в Instagram. Так, дружина ведучого поділилася новим фото.
На знімку Решітник стояла в ліфті в строгому чорному пальто з ефектним коміром і поясом. Незвичайною деталлю її образу стала біла краватка, яку дружина ведучого зав'язала на шиї недбалим вузлом. Темно-червоний клатч, годинник і прикраси доповнили елегантний образ.
У підписі до фото Христина звернулася до своїх передплатників.
"Давайте поспілкуємося тут! Запитуйте у мене що завгодно, а я буду відповідати так чи ні. Давайте? Дуже чекаю", - запропонувала дружина ведучого.
Решітник не зміг втриматися від спокуси пофліртувати зі своєю дружиною в коментарях.
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"Дівчина, а ви заміжня?", - поцікавився ведучий.
"Так, люблю одного чарівного парубка", - відповіла його дружина.
Інші українці також залишили коментарі.
"У Вас дуже хороша сім'я, а дітки особливо", "бізнес леді і красуня", "така красуня, леді. Як ти все встигаєш?", "Кума вау! Виглядаєш шикарно!",- пишуть люди.
Нагадаємо, ведучий "Україна має талант" Решетник зачарував виглядом на зйомках.
Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Україна має талант " Решетника поділилася досвідом з шанувальниками.
Також Politeka писала, що дружина ведучого "Холостячки" Решетника зворушила сімейними кадрами.