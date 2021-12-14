Відомий телеведучий "Україна має талант" і "Холостячки", шоумен і диктор Григорій Решетник вразив стильним виглядом на знімальному майданчику.

Як передає Politeka.net, 38-річний Григорій Решетник славиться своїм елегантним стилем. Він завжди одягнений як з голочки, на що звертають увагу його шанувальники. При цьому Решетник прагне одягатися не як всі ведучі, маючи свій власний стиль.

На свіжому фото, яке з'явилося у нього в Instagram, він постав у світлих джинсах і картатій сорочці. Виглядав Решетник просто і одночасно притягуюче.

"Новорічна атмосфера всюди, навіть на знімальних майданчиках", - підписав фото телеведучий.

У коментарях йому традиційно залишили масу приємних слів.

"Гриша, ти красень", «Гриша, ти вогонь», «коли Бог роздавав якості і таланти, він подумав і віддав Гриші все))», «Стиль вогонь», «дуже красиво», «чоловік мрії», "ти неймовірний", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Григорій Решетник є зразковим сім'янином. Він виховує трьох синів, яких йому народила дружина Христина.

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