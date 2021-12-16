У мережі опублікували миле фото, на якому можна побачити Тіну Кароль з підрослим сином Веніаміном від покійного чоловіка Євгена Огіра.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Тіні Кароль, опублікували чарівне фото співачки з сином-підлітком. На новій фотографії зоряна мама з підрослим хлопцем відображені в домашній обстановці і образах.

Примітно, що Тіна позує перед камерою без грама косметики на обличчі, зате з милою щирою посмішкою. Її волосся недбало зібрані, вона грайливо дивиться в об'єктив. Перед камерою зірка з'явилася в теплій кофті з коміром.

У підписі до публікації Кароль написали: "Тіна і Веня". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото зіркової матусі з сином: "Яка милота і принадність!", "Щастя і радість мамина", "Прекрасна мама і її син", "Котики, привіт", "Мило, ніжно, потаємно", "Красотульки! Скучили!", "Рідненькі!", "Які гарні".

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