В сети опубликовали милое фото, на котором можно увидеть Тину Кароль с подросшим сыном Вениамином от покойного мужа Евгения Огира.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Тине Кароль, опубликовали очаровательное фото певицы с сыном-подростком. На новой фотографии звездная мама с подросшим парнем запечатлены в домашней обстановке и образах.

Примечательно, что Тина позирует перед камерой без грамма косметики на лице, зато с милой искренней улыбкой. Ее волосы небрежно собраны, она игриво смотрит в объектив. Перед камерой звезда появилась в теплой кофте с воротником.

В подписи к публикации Кароль написали: "Тина и Веня". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото звездной мамочки с сыном: "Какая милота и прелесть!", "Счастье и радость мамина", "Прекрасная мама и её сын", "Котики, привет", "Мило, нежно, сокровенно", "Красотульки! Соскучились!", "Родненькие!", "Какие красивые".

Напомним, Тина Кароль в боди и колготках одурманила смелым позами: "Прямо сгусток флюидов".

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