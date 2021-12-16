Як пише Politeka.net, в Instagram Slavia розповіла, де любить гуляти в Києві.
"Коли мене запитують, де зі мною можна познайомитися, кажу, на моєму концерті або в місцях для романтичних прогулянок. Якщо хочеться в Париж, вирушаю у "Французький квартал 2". Тут є точна копія Тріумфальної арки, а головне – особлива атмосфера світової столиці моди і любові", - розповіла співачка.
За її словами, вона часто буває біля скульптури "Єднання" на Дніпровській набережній, а також любить гуляти по самій набережній.
"Київ Вечірній і Дніпро під зірками просто неймовірний. Це місце змусить поглянути на Київ по-новому", - зазначила вона.
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У коментарях артистці залишили масу теплих слів.
"Неймовірно красива, чарівна", "Така лялька, що тому Михайлу треба було?", "Ваууу! Як красиво!",- пишуть користувачі Мережі.
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