Починаюча співачка Slavia (Ярослава Притула), яка нещодавно розлучилася з чоловіком, продюсером і виконавцем DZIDZIO, розповіла, де її можна зустріти.

Як пише Politeka.net, в Instagram Slavia розповіла, де любить гуляти в Києві.

"Коли мене запитують, де зі мною можна познайомитися, кажу, на моєму концерті або в місцях для романтичних прогулянок. Якщо хочеться в Париж, вирушаю у "Французький квартал 2". Тут є точна копія Тріумфальної арки, а головне – особлива атмосфера світової столиці моди і любові", - розповіла співачка.

За її словами, вона часто буває біля скульптури "Єднання" на Дніпровській набережній, а також любить гуляти по самій набережній.

"Київ Вечірній і Дніпро під зірками просто неймовірний. Це місце змусить поглянути на Київ по-новому", - зазначила вона.

У коментарях артистці залишили масу теплих слів.

"Неймовірно красива, чарівна", "Така лялька, що тому Михайлу треба було?", "Ваууу! Як красиво!",- пишуть користувачі Мережі.

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