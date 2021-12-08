Українська співачка SLAVIA (Ярослава Притула) розповіла про зустріч з колишнім чоловіком DZIDZIO (Михайлом Хомою) і про новий етап у їхніх стосунках.

Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася новим емоційним постом на своїй сторінці в Instagram. Цього року SLAVIA і DZIDZIO шокували багатьох шанувальників звісткою про своє розлучення після довгих років відносин. Ярослава скаржилася на розлад у відносинах і відсутність підтримки з боку чоловіка. Однак, судячи з нового посту, зараз стосунки між ними почали налагоджуватися.

Так, співачка розповіла, що вони з колишнім чоловіком зустрілися за чашкою кави.

"Сидимо з Мішею, п'ємо каву з шоколадкою, а всередині обгортки напис: щоб мати хороші спогади, потрібно більше, ніж хороша пам'ять. Кожні відносини проходять певні етапи. У нас з Михайлом зараз етап подяки. Ми багато пройшли, і це дуже цінний досвід для кожного з нас. Ми близькі та рідні люди. Кожен з нас бажає один одному тільки кращого", - написала SLAVIA.

Вона також поділилася записом їх з DZIDZIO дуеті Vivo per lei італійською та іспанською мовами.

"Це одне з багатьох хороших спогадів того часу, коли ми співали в дуеті. Я завжди хотіла, щоб Михасик повернувся до себе справжнього, до свого природного тембру голосу. Мені подобається поєднання наших голосів у цій пісні та інших дуетах, які, можливо, ще почуєте...", - загадково додала SLAVIA.

Нагадаємо, екс-дружина DZIDZIO похвалилася своїм талантом, про який знають тільки близькі.

Як повідомляла Politeka, екс-дружина Dzidzio Slavia козирнула фігуркою в образі вболівальниці.

Також Politeka писала, що DZIDZIO розповів подробиці життя зі Slavia і чому все-таки зважився на розлучення.