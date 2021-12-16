Начинающая певица Slavia (Ярослава Притула), которая недавно развелась с мужем, продюсером и исполнителем DZIDZIO, рассказала, где ее можно встретить.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Slavia рассказала, где любит гулять в Киеве.

«Когда меня спрашивают, где со мной можно познакомиться, говорю, на моем концерте или в местах для романтических прогулок. Если хочется в Париж, отправляюсь во «Французский квартал 2». Здесь есть точная копия Триумфальной арки, а главное – особая атмосфера мировой столицы моды и любви», - рассказала певица.

По ее словам, она часто бывает возле скульптуры «Единение» на Днепровской набережной, а также любит гулять по самой набережной.

«Киев вечерний и Днепр под звездами просто невероятный. Это место заставит взглянуть на Киев по-новому», - отметила она.

В комментариях артистке оставили массу теплых слов.

«Невероятно красивая, очаровательная», «Такая кукла, что тому Михаилу надо было?», «Ваууу! Как красиво!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что SLAVIA неожиданно встретилась с DZIDZIO, звезды наладили общение: «У нас сейчас этап…».

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