Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Slavia рассказала, где любит гулять в Киеве.
«Когда меня спрашивают, где со мной можно познакомиться, говорю, на моем концерте или в местах для романтических прогулок. Если хочется в Париж, отправляюсь во «Французский квартал 2». Здесь есть точная копия Триумфальной арки, а главное – особая атмосфера мировой столицы моды и любви», - рассказала певица.
По ее словам, она часто бывает возле скульптуры «Единение» на Днепровской набережной, а также любит гулять по самой набережной.
«Киев вечерний и Днепр под звездами просто невероятный. Это место заставит взглянуть на Киев по-новому», - отметила она.
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В комментариях артистке оставили массу теплых слов.
«Невероятно красивая, очаровательная», «Такая кукла, что тому Михаилу надо было?», «Ваууу! Как красиво!», - пишут пользователи сети.
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