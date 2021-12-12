Співачка Slavia (Ярослава), колишня дружина Дзідзьо (Михайла Хоми), здалася в масці і розповіла про свої секрети.

Як пише Politeka.net, Михайло Хома і Ярослава одружилися в 2013 році, а вже в 2021 вирішили розлучитися. Slavia активно веде сторінку в Instagram, де ділиться найцікавішим.

На нових сторіс Ярослава здалася в маєчці і в масці. Як відразу можна помітити, артистка не одягла бюстгальтер.

"Масочка в дії. Сьогодні у мене б'юті-день. Готуємося до завтрашніх зйомок.

"Дівчатка, запам'ятайте, жінка повинна бути красивою і прикрашати цей світ", - написала Ярослава на кадрах.

На другому сторіс артистка вже була без маски і показувала свою красу.

"Ще іноді користуюся індійським карепростом. Наношу на повіки і вони добре ростуть. Пишні повіки я малюю хіба що на зйомки. У повсякденному житті я не фарбую, тому що вони у мене...",- сказала Ярослава, після чого запис обірвався.

"Повіки і брови я не фарбую, а тушшю користуюся тільки на зйомках", - додала напис Ярослава.

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