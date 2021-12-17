Святковий концерт "Вечірнього кварталу" в Палаці "Україна" в Києві розтягнувся на два дні - Софія Ротару виступала на другий разом з MONATIK, Тіною Кароль і Антитілами. На офіційній сторінці співачки в Instagram опублікували кадри з заходу, що зняли глядачі, передає Politeka.net.

74-річна артистка заспівала на сцені "Квартал 95" кілька своїх хітів, включаючи "Білу зиму". Ротару з'явилася в червоному блискучому костюмі і чорній блузі. У цьому ж вбранні зірка виступала 4 грудня на подібній новорічній зйомці ювілейної "Пісні року" в Москві.

Публіка бурхливо обговорює появу Ротару на сцені "Вечірнього Кварталу":

"Легендарна 🤍"

"Їй 74 роки, а таке відчуття, як їй всього лише 30"

"Захоплююся"

"Який же Новий Рік без Софії Ротару"

"Вона нереально красива! 🔥"

Додамо, перед цими двома масштабними "вилазками" у світ у Мережі ходили чутки про важку хворобу Ротару. Зокрема, користувачі розгледіли у неї тремор рук під час приватної вечірки в Берліні. А тижнем потому Софія Михайлівна налякала фанатів тремтячою головою. Зірку зняли в глядацькій залі на церемонії вручення нагород "Національна легенда України" в листопаді. Багато хто зробив припущення, що в неї може бути хвороба Паркінсона.

Нагадаємо, у Ротару здали нерви на російській "пісні року", момент потрапив на відео: "куди вийшов?"

А ще Politeka писала, Софія Ротару після чуток про важку хворобу з'явилася на зйомках і здивувала зовнішністю: "Немає слів..."

Також Politeka повідомляла, що Софію Ротару і MARUV застали в Москві в обіймах Кіркорова: "Філя пустун"