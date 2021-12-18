Популярна співачка Тіна Кароль вийшла на сцену "Квартал 95" в нескромному вбранні з глибокими вирізами, і вразила всіх.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль вразила публіку своєю нескромною появою на сцені новорічного концерту студії "Квартал 95". Кадри з виступу зірки опублікували в соцмережах Лілія Яма і Анна Саліванчук, також фото і відео розійшлися по фан-сторінках в Instagram, присвячених артистці.

Як видно, на сцену Тіна вийшла в довгій темній сукні з вирізом на Подолі, який весь час оголював одну ногу, і глибоким відвертим декольте, яке ледь утримувало пишні принади. Волосся співачки розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі яскравий макіяж.

Судячи з сторіс, на сцені "Квартал 95" Кароль виконала два своїх нових хіти – "Красиво" і "Двойной рай". Судячи з аплодисментів, публіка була у захваті від виступу зірки.

Нагадаємо, Дана Балана і Кароль застали воркуючими в напівтемряві, опубліковано відео: "Нікого не помічають навколо".

Як повідомляла Politeka, Кароль похвалилася, з якою швидкістю виконуються її бажання, варто тільки захотіти: "Як же це можливо?".

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