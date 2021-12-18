Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль впечатлила публику своим нескромным появлением на сцене новогоднего концерта студии "Квартал 95". Кадры с выступления звезды опубликовали в соцсетях Лилия Яма и Анна Саливанчук, также фото и видео разошлись по фан-страницам в Instagram, посвященных артистке.
Как видно, на сцену Тина вышла в длинном темном платье с вырезом на подоле, который все время оголял одну ногу, и глубоким откровенным декольте, которое едва удерживало пышные прелести. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж.
Судя по сторис, на сцене "Квартал 95" Кароль исполнила два своих новых хита – "Красиво" и "Двойной рай". Судя аплодисментам, публика на концерте была в восторге от выступления звезды.
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Напомним, Дана Балана и Кароль застали воркующими в полутьме, опубликовано видео: "Никого не замечают вокруг".
Как сообщала Politeka, Кароль похвасталась, с какой скоростью исполняются ее желания, стоит только захотеть: "Как же это возможно?".
Также Politeka писала, что Тина Кароль показала подросшего сына Вениамина, как теперь выглядит парень: "Соскучились".